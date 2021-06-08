Итогом глобальной полицейской операции стали аресты в 18 странах

В результате операции под руководством Федерального бюро расследований США (ФБР) по всему миру арестованы сотни подозреваемых в причастности к организованной преступности, сообщили во вторник власти Австралии.

Первые детали спецоперации, которую многие уже охарактеризовали как "самую технически изощрённую", наряду с Австралией представила Новая Зеландия. По этим сведениям, рейды были проведены в 18 странах, где арестованы, в том числе, предполагаемые члены террористических группировок и мафиозных организаций.

Аресты стали следствием трёхлетнего взаимодействие правоохранительных структур более десятка стран, включая государства Европы. Сообщается, что основным элементом стало использование разработанного ФБР приложения для дешифровки под названием ANoM. С его помощью были прочитаны миллионы сообщений, которыми обменивались подозреваемые, уверенные в том, что они общаются через защищённую систему.

Только в одной Австралии под стражу по итогам совместных полицейских действий отправлены более 220 человек. Как заявил премьер-министр страны Скотт Моррисон, "по организованной преступности нанесён мощный удар – и не только в отдельно взятом государстве".

Дополнительные детали спецоперации, как ожидается, позднее представят ФБР и полицейская служба Европейского Союза (Европол).