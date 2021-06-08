"Левада-центр" сообщил о снижении протестных настроений

Социологи внесённого российскими властями в список "иностранных агентов" "Левада-центра" зафиксировали снижение протестных настроений россиян по сравнению с январем 2021 года.

Согласно данным опроса, проведённого в мае, 28 процентов россиян сообщили, что считают возможными массовые протесты с политическими требованиями. В январе так ответили 43 процента респондентов. В мае протесты против падения уровня жизни назвали вероятными 30 процентов опрошенных. Это заметно ниже чем в январе, тогда так считали 45 процентов россиян, отмечают авторы исследования.

При этом с января незначительно выросло число тех, кто готов участвовать в протестах с экономическими требованиями — с 17 до 21 процента.

В конце января – начале февраля в России прошли несанкционированные акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Были задержаны около 10 тысяч человек. При этом полиция и ОМОН действовали крайне жёстко, избивали демонстрантов дубинками, применяли электрошокеры. Задержанные жаловались на пытки в полиции, нечеловеческие условия содержания в спецприемниках. Участников протестных акций увольняют с работы, отчисляют из вузов. После протестных митингов возбудили десятки уголовных дел в более чем 30 городах России.