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Посмертный суд: как и почему судят умерших

Посмертный суд: как и почему судят умерших
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Посмертный суд: как и почему судят умерших

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Для чего придумали посмертные суды. Могут ли умершие участвовать в судебном разбирательстве, зачем выкопали Папу Римского и при чем здесь Жанна д’Арк

Для чего придумали посмертные суды. Могут ли умершие участвовать в судебном разбирательстве и зачем выкопали Папу Римского и при чем здесь Жанна д’Арк

В подкасте участвуют:
Судья в отставке, заслуженный юрист России, к.ю.н Сергей Пашин
Адвокат Людмила Айвар
Сын, скончавшегося бизнесмена Валерия Пшеничного, добивающийся посмертной реабилитации своего отца, Антон Пшеничный

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