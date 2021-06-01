Посмертный суд: как и почему судят умерших

Для чего придумали посмертные суды. Могут ли умершие участвовать в судебном разбирательстве и зачем выкопали Папу Римского и при чем здесь Жанна д’Арк
В подкасте участвуют:
Судья в отставке, заслуженный юрист России, к.ю.н Сергей Пашин
Адвокат Людмила Айвар
Сын, скончавшегося бизнесмена Валерия Пшеничного, добивающийся посмертной реабилитации своего отца, Антон Пшеничный
В подкасте участвуют:
Судья в отставке, заслуженный юрист России, к.ю.н Сергей Пашин
Адвокат Людмила Айвар
Сын, скончавшегося бизнесмена Валерия Пшеничного, добивающийся посмертной реабилитации своего отца, Антон Пшеничный