РФС пожаловался в УЕФА на форму сборной Украины с изображением Крыма

Российский футбольный союз направил в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) жалобу по поводу новой формы сборной Украины.
Ранее стало известно, что украинские футболисты выступят на предстоящем чемпионате Европы в форме, на которой изображена карта страны с Крымом, а также нанесены две надписи - "Слава Украине!" и "Героям слава!". Это вызвало негативную реакцию депутатов российской Госдумы и официального представителя МИД Марии Захаровой.
В обращении РФС к европейским футбольным властям сказано, что форма сборной Украины нарушает принципы УЕФА, которые запрещают политические высказывания во время соревнований. "Согласовывая такую форму, УЕФА создает прецедент", - считают в Российском футбольном союзе.
При этом накануне в Союзе европейских футбольных ассоциаций уже официально заявили, что украинская форма не нарушает регламента.
- Чемпионат Европы по футболу, который должен был состояться в прошлом году, но был перенесён в связи с пандемией коронавируса, пройдёт с 11 июня по 11 июля в одиннадцати европейских городах, включая Санкт-Петербург. На предварительном этапе сборная Украины сыграет в Амстердаме против сборной Нидерландов, а также в Бухаресте против Австрии и Северной Македонии.
- В 2018 году Международная федерация футбола (FIFA) оштрафовала на 15 тысяч швейцарских франков скаута сборной Хорватии Огнена Вукоевича и вынесла предупреждение защитнику хорватов Домагою Виде за ролик, выложенный ими в инстаграме после победы над Россией в четвертьфинале чемпионата мира по футболу. На видео Вукоевич посвящает победу Украине, а Вида произносит фразу "Слава Украине!". В ФИФА посчитали это политическими заявлениями, которые запрещены регламентом организации - несмотря на то, что в прошлом оба хорвата выступали за киевское "Динамо".
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