РФС пожаловался в УЕФА на форму сборной Украины с изображением Крыма

Российский футбольный союз направил в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) жалобу по поводу новой формы сборной Украины.

Ранее стало известно, что украинские футболисты выступят на предстоящем чемпионате Европы в форме, на которой изображена карта страны с Крымом, а также нанесены две надписи - "Слава Украине!" и "Героям слава!". Это вызвало негативную реакцию депутатов российской Госдумы и официального представителя МИД Марии Захаровой.

В обращении РФС к европейским футбольным властям сказано, что форма сборной Украины нарушает принципы УЕФА, которые запрещают политические высказывания во время соревнований. "Согласовывая такую форму, УЕФА создает прецедент", - считают в Российском футбольном союзе.

При этом накануне в Союзе европейских футбольных ассоциаций уже официально заявили, что украинская форма не нарушает регламента.