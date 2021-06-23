Лицом к событию. Уронили мишку на пол

Владимир Путин отобрал у Дмитрия Медведева главную роль в правящей партии, как за год до этого отнял у него премьерство. Ему больше нравится видеть Сергея Шойгу в образе лидера первой пятерки "Единой России". Еще ему нравится Михаил Дегтярев, и он напутствует его на губернаторство в Хабаровском крае. Дегтярева положено выбирать, но раз он нравится Путину, так наверное выберут. Какие люди нравятся - таких выберут. Какие не нравятся, едва ли будут крутиться под ногами. О выборах, для которых президенту РФ не нужны избиратели - политик Яков Якубович, политолог Аббас Галямов и журналист Алексей Романов.