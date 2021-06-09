В Петербурге приостановлена работа сервисов аренды электросамокатов

Утром 9 июня пользователи кикшеринговых сервисов обнаружили, что с виртуальных улиц Санкт-Петербурга исчезли электросамокаты. Об этомсообщает "Фонтанка". Приложения Urent, Molnia, Red Wheels, Eleven не находят на карте самокатов, доступных для аренды, а Whoosh отправил уведомление о приостановке работы сервиса. У корреспондента издания также возникли трудности с регистрацией в приложении ScooBee.

"Нам пришлось убрать все самокаты до стабилизации ситуации в городе. К сожалению, не все пользователи безопасно используют сервис",— написали представители Molnia в инстаграме.

При этом некоторым читателям "Фонтанки" пришёл ответ, что аренда приостановлена в связи с подготовкой города к Чемпионату Европы по футболу.

По информации источников Baza, ещё утром 6 июня следователи и оперативники начали изымать самокаты с парковок города в рамках уголовного дела, возбужденного после того, как два человека на арендованных самокатах сначала сбили, а потом избили прохожего на Невском проспекте. После этого в компании Woosh, которой принадлежат арендованные электросамокаты прошли обыски.

Следствие также ведется по трем случаям травмирования детей после того, как на них наехали на самокатах. По двум случаям уже возбуждены уголовные дела по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Следственный комитет по Петербургу рекомендовал при езде на самокатах соблюдать скоростной режим, а также предупредил об ответственности, в том числе уголовной, в случае наезда на людей.

8 июня власти Петербурга ограничили скорость движения электросамокатов на 20 популярных туристических улицах до 10 километров в час. В мае пользователям кикшеринга в Петербурге запретили передвигаться на электросамокатах по паркам.

За последний год возникло несколько инициатив по регулированию движения электросамокатов и подобных им средств передвижения. Например, в ноябре 2020 года с предложением ограничить скорость электросамокатов и гироскутеров в России до 20 км/ч, а также ввести штрафы за нарушения ПДД выступили Минтранс и МВД. В мае этого года мэрия Москвы решила обязать сервисы проката принудительно снижать скорость электросамокатов до 15 км/ч в популярных общественных пространствах, таких как Парк Горького.