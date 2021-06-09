Депутат Власов связал задержание Хованского с предстоящими выборами

Депутат Госдумы от партии ЛДПР Василий Власов связал задержание блогера Юрия Хованского по делу о публичном оправдании терроризма с предстоящими выборами в думу. Об этом он написал на своей странице в инстаграм.

Власов подчеркнул, что Хованский уже пол года не является его помощником. Ранее он собирал для депутата жалобы граждан на своих стримах. Партийное удостоверение блогера было отозвано. Власов считает, что дело в отношении Хованского направлено против ЛДПР. По словам депутата, блогера задержали за "инцидент десятилетней давности".

"Он еще в 2014 году дал полиции все пояснения по этому поводу, принес публичные извинения всем, кого его слова оскорбили, и на этом инцидент был исчерпан. Однако почему-то именно сейчас, накануне выборов его задержали силами спецназа, предъявили демонстративно жесткие обвинения, сопроводив это массой публикаций в СМИ." - заявил Власов.

Хованский был задержан вечером 8 июня в своей квартире. Его подозревают в публичном оправдании терроризма. Дело связано с песней Хованского про "Норд-Ост", видеоролик с которой был опубликован год назад на ютьюб-канале блогера.

Юрий Хованский — видеоблогер и рэпер, на его ютьюб-канал подписаны 4,4 миллиона пользователей. С 2019 года Хованский также являлся помощником депутата Госдумы от ЛДПР Василия Власова.

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