Госдума приняла закон о внесудебной блокировке "клеветы" в интернете

Госдума приняла в окончательном чтении закон, разрешающий внесудебную блокировку "клеветы" в интернете, которая "порочит честь и достоинство лица и связана с обвинением в совершении преступления".

Согласно документу, решение о блокировке могут принять органы прокуратуры по заявлению граждан. В течение 15 дней с момента подачи заявления работники ведомства, в случае подтверждения факта "клеветы", должны будут обратиться в Роскомнадзор.

Издание Znak.com отмечает, что в среду Госдума провела одну из самых длинных по времени сессий – депутаты заседали почти девять часов, приняв ряд документов, ужесточающих российское законодательство. В частности, парламентарии разрешили отслеживать денежные переводы из-за границы, а также запретили отрицать роль СССР в освобождении стран Европы от нацизма и участвовать гражданам России в деятельности "нежелательных организаций" за рубежом.

При этом к моменту голосования по последнему законопроекту, о внесении изменений в Водный кодекс, в зале находились только 89 депутатов из 409, которые зарегистрировались утром. Самыми "недисциплинированными", по данным Znak.com, оказались депутаты из "Единой России" – их к последнему голосованию оставалось в зале лишь трое.