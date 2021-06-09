Госдума разрешила отслеживать денежные переводы из-за границы

Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон, который запрещает гражданам России и российским юридическим лицам участвовать в работе нежелательных организаций по всему миру.

Этот закон также позволяет включать в список "нежелательных" любую иностранную или международную неправительственную организацию в случае, если она выступала посредником при проведении операций с денежными средствами или имуществом организации, которая уже признана в России нежелательной.

Росфинмониторинг теперь сможет контролировать все денежные переводы некоммерческим организациям и отслеживать денежные переводы гражданам и юрлицам из других стран, "перечень которых утверждается уполномоченным органом". Пока что неизвестно, какие страны войдут в список.

На рассмотрении в Госдуме находится еще один законопроект против нежелательных организаций. В нем предлагается ввести уголовную ответственность за участие в деятельности такой организации уже после первого привлечения по административной статье. Сейчас уголовная ответственность наступает только после двух административных правонарушений в течение года.

Если эти поправки примут, за нарушение закона человеку будет грозить от одного до четырех лет лишения свободы. За руководство нежелательной организацией будут сразу возбуждать уголовное дело, а наказание в этом случае составит до шести лет колонии.

Ранее бывший координатор "Открытой России" Татьяна Усманова отмечала, что это пакет законов против ликвидированной "Открытой России" и ее бывших публичных лиц. Одна из самых опасных поправок, по мнению Усмановой, – это запрет на участие в деятельности нежелательной организации за рубежом.

Из-за готовящихся ужесточений уголовного наказания по статье о деятельности нежелательных организаций "Открытая Россия" в конце мая заявила о самоликвидации.

8 июня стало известно, что бывшему директору "Открытой России" Андрею Пивоварову предъявлено обвинение по статье об участии в деятельности нежелательной организации. Ему грозит от двух до шести лет лишения свободы.

Закон о нежелательных организациях был подписан Владимиром Путиным в мае 2015 года. Согласно документу, им запрещается работать на территории России.

Нежелательной может быть признана любая неправительственная организация, которая, по мнению генерального прокурора или его заместителя, представляет "угрозу безопасности государства и основам конституционного строя". После внесения в список нежелательных у организации замораживаются все её счета. Также должны быть закрыты все её отделения. Сотрудничать с такими организациями запрещено. Нарушителям закона, в зависимости от степени участия в деятельности нежелательной организации, грозят штрафы до 500 тысяч рублей и длительные сроки лишения свободы.

26 апреля 2017 года Генеральная прокуратура признала нежелательными зарегистрированные в Великобритании и связанные с Михаилом Ходорковским структуры Open Russia Civic Movement и OR (Otkrytaya Rossia). В российском движении "Открытая Россия", а также в одноимённой общественной организации, неоднократно заявляли, что они не связаны с этими структурами. Несмотря на это, члены "Открытой России" неоднократно подвергались административному и уголовному преследованию.