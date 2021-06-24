Лицом к событию. "Спутник" меняет кремлевскую траекторию?

Давление власти в пользу массовой вакцинации разворачивается на фоне избирательной кампании. Как это повлияет на общественное мнение? Обсуждают социолог, директор «Левада-центра» (иноагент) Денис Волков, политик Борис Надеждин, зам главы ассоциации "Голос" Станислав Андрейчук. Ведет передачу Михаил Соколов.