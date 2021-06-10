Джо Байден обнародует "вакцинный план" для мира

Президент США Джо Байден в четверг обнародует "вакцинный план" для мира. Об этом сообщил сам президент в среду перед отлетом в европейское турне, во время которого он будет участвовать в саммитах Большой семерки, НАТО, Европейского союза и проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Национальное общественное радио (NPR) со ссылкой на свои источники в окружении президента Байдена сообщает о том, что президент объявит о том, что США пожертвуют 500 миллионов доз вакцин от СOVID-19 производства компании Pfizer. Вакцины, закупленные американским правительством, будут предоставлены Всемирной организации здравоохранения, которая будет распределять их в рамках программы COVAX, созданной с целью помощи странам, не имеющим средств для закупки вакцин. Американский взнос значительно расширит возможности COVAX, которая пока не смогла получить от развитых стран достаточного количества вакцин, чтобы выполнить свой план вакцинации 20 процентов населения Земли к концу нынешнего года.

План президента Байдена свидетельствует о растущей роли Соединенных Штатах в глобальной кампании вакцинации от COVID-19, - пишет NPR. Совсем недавно Джо Байден пообещал выделить 80 миллионов доз СOVAX и странам испытывающим трудности в закупке вакцин.