Блогеру Юрию Хованскому предъявлено обвинение в оправдании терроризма

Суд в Санкт-Петербурге рассмотрит вопрос об аресте популярного видеоблогера Юрия Хованского. Ему предъявлено обвинение в оправдании терроризма. По этой статье ему грозит от пяти до 7 лет лишения свободы. О заседании о мере пресечения сообщила объединённая пресс-служба городских судов.

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Хованский был задержан 9 июня, в доме у него прошли обыски. Поводом стала его песня про мюзикл Норд-Ост. В тексте есть слова "Норд-ост — это было **** [отлично] и "я хочу, чтобы убили больше русских детей". В Следственном комитете заявили, что текст песни, по мнению экспертов, содержит признаки публичных призывов к осуществлению террористической деятельности и пропаганду терроризма.

Следственный комитет распространил видеозапись, на которой Хованский признаёт свою вину. В каких условиях она была сделана, и разговаривал ли он до этого со своим адвокатом — неизвестно.

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