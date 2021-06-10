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Против Юрия Дудя завели дело о пропаганде наркотиков

В Зюзинский районный суд Москвы поступило административное дело в отношении журналиста Юрия Дудя, которому вменяют "пропаганду наркотиков" в интернете. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

В апреле директор "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина пожаловалась в полицию на видео в YouTube-канале Юрия Дудя. Именно "Лига безопасного интернета" в апреле 2021 года обратилась в МВД с просьбой проверить на пропаганду наркотиков два интервью, вышедших на канале Дудя – с рэпером Моргенштерном и блогером Ивангаем.

"Лига безопасного интернета отмечает принципиальную и честную позицию Управления по контролю за оборотом наркотиков по г. Москве в ходе расследования этого дела. На сотрудников полиции оказывалось колоссальное давление, но, несмотря на это, состоялось объективное расследование, и дело было доведено до суда", – говорится в заявлении Мизулиной.

  • В полиции рассказывали, что начали по жалобе административное расследование, но не уточняли, на кого именно в итоге составили протокол.
  • На канал Юрия Дудя "вДудь" подписаны более девяти миллионов человек. Интервью с Ивангаем и Моргенштерном посмотрели в общей сложности 46 миллионов раз.

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