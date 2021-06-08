Отношения Беларуси с цивилизованным миром ухудшились после самолетного скандала, с Украиной – в том числе. Как этим воспользуется Кремль? Об этом Виталий Портников спрашивает директора Института мировой политики, политолога Евгения Магду и обозревателя белорусской службы Радио Свобода Юрия Дракахруста. Эфир в 20:30.
Крутой вираж Александра Лукашенко: последствия для Минска, Киева и Москвы. Эфир в 20:30
Как переменилась ситуация после скандала вокруг вынужденной посадки самолета Ryanair
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