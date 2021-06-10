Пригожин подал в суд на "Эхо Москвы" из-за ЧВК Вагнера

Бизнесмен Евгений Пригожин подал в суд на "Эхо Москвы" и его главного редактора Алексея Венедиктова, а также на главного редактора сайта радиостанции Виталия Рувинского. "Истец настаивает на признании несоответствующими действительности сведений о том, что Пригожин является "хозяином ЧВК Вагнера", требует удаления и опровержения данной информации", – сообщает пресс-служба Пригожина.

Если информация, которую Пригожин считает несоответствующей действительности, не будет удалена, бизнесмен просит суд наложить штраф в размере 200 тысяч рублей, а также "взыскать с ответчиков по 30 тысяч рублей в день при дальнейшем неисполнении решения суда".

В 2018 году Пригожин попал под санкции США как главный спонсор наёмников, известных как частная военная компания (ЧВК) Вагнера. Эти наёмники, согласно многочисленным расследованиям, воевали или воюют, в частности, на Украине, в Сирии, Ливии, ЦАР. Российские власти при этом отрицают существование "группы Вагнера".

В 2016 году Пригожин, апеллируя к "праву на забвение", через суды потребовал от "Яндекса", Google и Mail.ru удалить из поисковой выдачи связанные с ним публикации, в частности статьи о "фабрике троллей" и о госконтрактах на обслуживание объектов Минобороны, полученных связанными с ним компаниями. От исков к "Яндексу" и Mail.Ru бизнесмен позже отказался, а иск к Google не принял к рассмотрению суд.

В мае 2021 года Мосгорсуд обязал "Медузу" (признана иностранным агентом) в 10-дневный срок удалить статью "Право на забвение Евгения Пригожина. Что хочет скрыть о себе ресторатор, обслуживавший президентов России", которая была опубликована 9 июня 2016 года. "Медузу" также обязали выплатить Пригожину 80 тысяч рублей.