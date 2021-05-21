Важнейшее из искусств. Самолет Пригожина сняли в фильме "Турист"

Радио Свобода посмотрело фильм "Турист" о российских военных советниках в Центральноафриканской республике и обнаружило в нем самолет Cessna, который, как нам удалось выяснить в 2019 году, использовался в Африке структурами "повара Путина" Евгения Пригожина.

В том, что снятый в ЦАР и торжественно представленный там же российский боевик фактически рассказывает о бойцах "ЧВК Вагнера", которую связывают с именем Пригожина и российской военной разведкой (ГРУ), сомнений не было еще с момента выхода трейлера картины. В нем можно увидеть используемые "вагнеровцами" автомобили "Урал" с характерными модификациями, а один из главных героев – командир российских "военных советников" в исполнении актера Глеба Темнова – внешним видом напоминает командира "ЧВК Вагнера", бывшего офицера спецназа ГРУ Дмитрия Уткина.

19 мая "Медуза" со ссылкой на источники в съемочной группе фильма, "ЧВК Вагнера" и других структурах Пригожина написала о том, что "Турист" был попросту снят на деньги бизнесмена, имя которого упоминалось в СМИ не только в связи с российскими наемниками в Африке и на Ближнем Востоке, но и, например, во время скандала в Москве с отравлением школьников некачественным детским питанием.

Целью создания картины, как пишет издание, было "обеление" образа "вагнеровцев", изрядно подпорченного рядом инцидентов. Например, подозрениями в причастности к убийству трех российских журналистов все в той же Центральноафриканской Республике или жестокой расправой в Сирии над местным жителем, которого бойцы ЧВК забили насмерть кувалдой, расчленили и сожгли. С тех пор кувалда стала у "вагнеровцев" мемом и своего рода предметом гордости. Появляется она в виде "пасхалки" и в фильме "Турист" – на это обратил внимание аналитик некоммерческого Центра перспективных исследований в области обороны (Center for Advanced Defense Studies, C4ADS) Джек Марголин.

20 мая фильм "Турист" был полностью выложен на YouTube. Посмотрев его, мы нашли еще одно прямое подтверждение связи картины с "ЧВК Вагнера". Это самолет Cessna 182T c бортовым номером RA-67717, который, как Радио Свобода и телеканал "Настоящее Время" установили еще зимой 2019 года, использовался структурами Пригожина в ЦАР наряду с несколькими другими.

Что известно об этой "Цессне"?

Впервые об этом самолете стало известно в 2018 году, когда центральноафриканское издание Corbeau News сообщило об инциденте в городе Кага-Бандоро. "Цессну" после приземления окружила толпа местных жителей, решивших, что это французский самолет с грузом для одной из повстанческих группировок. Местный губернатор и министр транспорта ЦАР попытались объяснить жителям и беженцам, что в самолете – помощники официального правительства, но те не поверили. Россиян спасли миротворцы миссии ООН MINUSCA. Для разгона толпы солдаты применили 15 слезоточивых гранат.

Как выяснили журналисты "Настоящего времени", эта Cessna 182T c декабря 2017 года по апрель 2018-го принадлежала связанной с Пригожиным фирме "Бизнес проджект", затем – двум другим аффилированным с бизнесменом компаниям: "М-Финанс" и Lobaye Invest. Lobaye Invest как писала французская газета Le Monde, занимается добычей золота и драгоценных камней в Африке в интересах Пригожина (контракты правительства ЦАР с Lobaye Invest опубликованы на сайте Министерства финансов ЦАР, однако Пригожин свою связь с этой и другими упомянутыми выше фирмами отрицает).

В 2019 году Радио Свобода удалось найти пилота этого самолета, нанятого Пригожиным, а в его соцсетях – еще несколько фотографий воздушного судна.

Какую промашку допустили создатели фильма "Турист"?

Cessna 182T Пригожина имеет ливрею, в которую окрашивались только самолеты с турбированным двигателем в комплектации Skylane. Надпись Skylane хорошо видна на найденной Радио Свобода фотографии этого же самолета из прошлой, "мирной" жизни:

В фильме, повествующем о подвигах "вагнеровцев" в ЦАР, Cessna с такой же ливреей появляется на 16-й минуте. По сюжету на ней в ЦАР прилетает бывший президент страны, который хочет с помощью спонсируемых западными спецслужбами боевиков захватить столицу и сорвать предстоящие президентские выборы, чтобы занять пост главы государства самому.

Можно было бы предположить, что съемка "Цессны" Пригожина в фильме "Турист" тоже является своего рода "пасхалкой" – например, для журналистов-расследователей, посвятивших пристальному изучению авиапарка "повара Путина" не один день. Однако в картине самолет появляется со стертыми при постпроизводстве бортовыми номерами, как и "Ил-76" Министерства обороны РФ в самом начале фильма. На общем плане при первом появлении "Цессны" в кадре стерта и надпись Skylane, говорящая об особенной комплектации самолета.

В то же время на одном из ближних планов в этой же сцене надпись Skylane уже прекрасно видна, а в конце фильма, когда разочарованный провалом своего коварного плана бывший президент вынужденно покидает ЦАР, создатели фильма забыли замазать на одном из кадров и часть бортового номера, оставив хорошо читаемыми его первые две буквы и три цифры – RA-677. Это не оставляет сомнений в том, что для съемок был использован тот же самолет, о связи которого с Пригожиным Радио Свобода и другие СМИ писали два года назад.

Сам Евгений Пригожин, который многократно отрицал свою причастность к "ЧВК Вагнера", в ответ на вопрос журналистки "Медузы" о связи фильма "Турист" с реальными российскими наемниками назвал ее "врагом народа", которых "в советское время расстреливали". Пока в Банги "Туриста" демонстрируют в кинотеатрах и даже на стадионе, американское издание VICE опубликовало новое расследование о военных преступлениях, к которым "вагнеровцы" могут быть причастны в ЦАР: по данным VICE, российские наёмники в Центральноафриканской Республике насиловали и убивали гражданское население, которое должны были защищать, а в некоторых случаях вступали в сделки с повстанцами, против которых формально воюют. Об этом же говорилось и в опубликованном в начале мая 2021 года расследовании Международного французского радио, журналисты которого утверждали, что бойцы "ЧВК Вагнера" совершали в ЦАР бессудные казни, групповые изнасилования и грабежи.