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Расследования

Важнейшее из искусств. Самолет Пригожина сняли в фильме "Турист"

Евгений Пригожин в пустыне и самолет, коллаж

Радио Свобода посмотрело фильм "Турист" о российских военных советниках в Центральноафриканской республике и обнаружило в нем самолет Cessna, который, как нам удалось выяснить в 2019 году, использовался в Африке структурами "повара Путина" Евгения Пригожина.

В том, что снятый в ЦАР и торжественно представленный там же российский боевик фактически рассказывает о бойцах "ЧВК Вагнера", которую связывают с именем Пригожина и российской военной разведкой (ГРУ), сомнений не было еще с момента выхода трейлера картины. В нем можно увидеть используемые "вагнеровцами" автомобили "Урал" с характерными модификациями, а один из главных героев – командир российских "военных советников" в исполнении актера Глеба Темнова – внешним видом напоминает командира "ЧВК Вагнера", бывшего офицера спецназа ГРУ Дмитрия Уткина.

Кадры из фильма "Турист"
Кадры из фильма "Турист"

19 мая "Медуза" со ссылкой на источники в съемочной группе фильма, "ЧВК Вагнера" и других структурах Пригожина написала о том, что "Турист" был попросту снят на деньги бизнесмена, имя которого упоминалось в СМИ не только в связи с российскими наемниками в Африке и на Ближнем Востоке, но и, например, во время скандала в Москве с отравлением школьников некачественным детским питанием.

Целью создания картины, как пишет издание, было "обеление" образа "вагнеровцев", изрядно подпорченного рядом инцидентов. Например, подозрениями в причастности к убийству трех российских журналистов все в той же Центральноафриканской Республике или жестокой расправой в Сирии над местным жителем, которого бойцы ЧВК забили насмерть кувалдой, расчленили и сожгли. С тех пор кувалда стала у "вагнеровцев" мемом и своего рода предметом гордости. Появляется она в виде "пасхалки" и в фильме "Турист" – на это обратил внимание аналитик некоммерческого Центра перспективных исследований в области обороны (Center for Advanced Defense Studies, C4ADS) Джек Марголин.

Кадр из фильма "Турист"
Кадр из фильма "Турист"

20 мая фильм "Турист" был полностью выложен на YouTube. Посмотрев его, мы нашли еще одно прямое подтверждение связи картины с "ЧВК Вагнера". Это самолет Cessna 182T c бортовым номером RA-67717, который, как Радио Свобода и телеканал "Настоящее Время" установили еще зимой 2019 года, использовался структурами Пригожина в ЦАР наряду с несколькими другими.

Что известно об этой "Цессне"?

Впервые об этом самолете стало известно в 2018 году, когда центральноафриканское издание Corbeau News сообщило об инциденте в городе Кага-Бандоро. "Цессну" после приземления окружила толпа местных жителей, решивших, что это французский самолет с грузом для одной из повстанческих группировок. Местный губернатор и министр транспорта ЦАР попытались объяснить жителям и беженцам, что в самолете – помощники официального правительства, но те не поверили. Россиян спасли миротворцы миссии ООН MINUSCA. Для разгона толпы солдаты применили 15 слезоточивых гранат.

Cessna 182T RA-67717 в Кага-Бандоро, апрель 2018 года
Cessna 182T RA-67717 в Кага-Бандоро, апрель 2018 года

Как выяснили журналисты "Настоящего времени", эта Cessna 182T c декабря 2017 года по апрель 2018-го принадлежала связанной с Пригожиным фирме "Бизнес проджект", затем – двум другим аффилированным с бизнесменом компаниям: "М-Финанс" и Lobaye Invest. Lobaye Invest как писала французская газета Le Monde, занимается добычей золота и драгоценных камней в Африке в интересах Пригожина (контракты правительства ЦАР с Lobaye Invest опубликованы на сайте Министерства финансов ЦАР, однако Пригожин свою связь с этой и другими упомянутыми выше фирмами отрицает).

В 2019 году Радио Свобода удалось найти пилота этого самолета, нанятого Пригожиным, а в его соцсетях – еще несколько фотографий воздушного судна.

Cessna 182T с бортовым номером RA-67717, фото из инстаграма пилота Игоря Байбакова
Cessna 182T с бортовым номером RA-67717, фото из инстаграма пилота Игоря Байбакова

Какую промашку допустили создатели фильма "Турист"?

Cessna 182T Пригожина имеет ливрею, в которую окрашивались только самолеты с турбированным двигателем в комплектации Skylane. Надпись Skylane хорошо видна на найденной Радио Свобода фотографии этого же самолета из прошлой, "мирной" жизни:

В фильме, повествующем о подвигах "вагнеровцев" в ЦАР, Cessna с такой же ливреей появляется на 16-й минуте. По сюжету на ней в ЦАР прилетает бывший президент страны, который хочет с помощью спонсируемых западными спецслужбами боевиков захватить столицу и сорвать предстоящие президентские выборы, чтобы занять пост главы государства самому.

Кадр из фильма "Турист"
Кадр из фильма "Турист"

Можно было бы предположить, что съемка "Цессны" Пригожина в фильме "Турист" тоже является своего рода "пасхалкой" – например, для журналистов-расследователей, посвятивших пристальному изучению авиапарка "повара Путина" не один день. Однако в картине самолет появляется со стертыми при постпроизводстве бортовыми номерами, как и "Ил-76" Министерства обороны РФ в самом начале фильма. На общем плане при первом появлении "Цессны" в кадре стерта и надпись Skylane, говорящая об особенной комплектации самолета.

В то же время на одном из ближних планов в этой же сцене надпись Skylane уже прекрасно видна, а в конце фильма, когда разочарованный провалом своего коварного плана бывший президент вынужденно покидает ЦАР, создатели фильма забыли замазать на одном из кадров и часть бортового номера, оставив хорошо читаемыми его первые две буквы и три цифры – RA-677. Это не оставляет сомнений в том, что для съемок был использован тот же самолет, о связи которого с Пригожиным Радио Свобода и другие СМИ писали два года назад.

Сам Евгений Пригожин, который многократно отрицал свою причастность к "ЧВК Вагнера", в ответ на вопрос журналистки "Медузы" о связи фильма "Турист" с реальными российскими наемниками назвал ее "врагом народа", которых "в советское время расстреливали". Пока в Банги "Туриста" демонстрируют в кинотеатрах и даже на стадионе, американское издание VICE опубликовало новое расследование о военных преступлениях, к которым "вагнеровцы" могут быть причастны в ЦАР: по данным VICE, российские наёмники в Центральноафриканской Республике насиловали и убивали гражданское население, которое должны были защищать, а в некоторых случаях вступали в сделки с повстанцами, против которых формально воюют. Об этом же говорилось и в опубликованном в начале мая 2021 года расследовании Международного французского радио, журналисты которого утверждали, что бойцы "ЧВК Вагнера" совершали в ЦАР бессудные казни, групповые изнасилования и грабежи.

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