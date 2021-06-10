Депутат парламента Узбекистана Алишер Кадыров предложил лишать геев гражданства и высылать из страны. По его словам, граждане “даже спустя тысячу лет” не поменяют своего отношения к представителям ЛГБТ. Об этом пишет Узбекская служба Радио Свобода, внимание на высказывания обратил портал Eurasianet.
49-летний Кадыров — лидер парламентской партии “Национальное возрождение”, занимающей второе место по числу мандатов в нижней палате. В интервью ютьюб-каналу Alter Ego 7 июня политик заявил, что предложение о лишении гражданства поддерживают представители ЛГБТ страны. Так они, по его логике, могли бы проще получать убежища и визы в других стран.
Узбекистан — единственная страна на постсоветском пространстве, где существует уголовное наказание за однополый секс. За это в Уголовном кодексе предусмотрено наказание до трёх лет лишения свободы. В декабре 2020 года ряд международных организаций призвали Ташкент отменить эту статью, правительство этот запрос проигнорировало.
По словам Кадырова, узбекское общество "даже за тысячу лет" не поменяет отношения к ЛГБТ. Политик заявил, что депортация лучше, чем применение силы. В Иране или Саудовской Аравии, например, геев казнят, – заявил он.
- Узбекистан — авторитатарная страна, система принятия политических решений в которой выстроена вокруг президента Шавката Мирзиёева. Парламент де-факто несёт в ней декоративную функцию.
- Власти Узбекистана неоднократно заявляли, что гей-отношения противоречат исламу, традиционным ценностям и культурным нормам страны и что общество не готово к отмене уголовного наказания для геев. Правозащитники указывают, что уголовного преследования для геев нет в исламских Киргизии и Таджикистане, Азербайджане и в Турции.
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