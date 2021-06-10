За донаты нежелательным организациям будет грозить 5 лет колонии

На рассмотрение депутатов Госдумы внесены поправки в статью Уголовного кодекса о "нежелательных организациях", согласно которым за денежные пожертвования таким организациям будет грозить до пяти лет колонии.

Отмечается, что поправки уже одобрил профильный комитет парламента.

Ранее Госдума приняла во втором чтении законопроект, разрешающий Росфинмониторингу отслеживать денежные переводы гражданам и компаниям из-за рубежа, а также законопроект, запрещающий российским физическим и юридическим лицам участвовать в деятельности нежелательных организаций не только на территории России, но и за её пределами.