За донаты нежелательным организациям будет грозить 5 лет колонии

На рассмотрение депутатов Госдумы внесены поправки в статью Уголовного кодекса о "нежелательных организациях", согласно которым за денежные пожертвования таким организациям будет грозить до пяти лет колонии.
Отмечается, что поправки уже одобрил профильный комитет парламента.
Ранее Госдума приняла во втором чтении законопроект, разрешающий Росфинмониторингу отслеживать денежные переводы гражданам и компаниям из-за рубежа, а также законопроект, запрещающий российским физическим и юридическим лицам участвовать в деятельности нежелательных организаций не только на территории России, но и за её пределами.
- Закон о нежелательных организациях был подписан Владимиром Путиным в мае 2015 года, после этого его несколько раз ужесточали.
- Нежелательной может быть признана любая неправительственная организация, которая, по мнению генерального прокурора или его заместителя, представляет "угрозу безопасности государства и основам конституционного строя". После внесения в список нежелательных организации запрещается работать на территории России, замораживаются все её счета, должны быть закрыты все её отделения. Сотрудничать с такими организациями запрещено. Нарушителям закона грозят крупные штрафы и лишение свободы сроком до восьми лет.
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