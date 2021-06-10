Суд отправил в СИЗО блогера Юрия Хованского 

В Санкт-Петербурге суд арестовал на два месяца блогера Юрия Хованского по обвинениям в оправдании терроризма и призывах к нему. Он частично признал вину.

Ранее отмечалось, что на судебное заседание не пустили журналистов, позже их выгнали и из здания суда.

Юрий Хованский, у которого 4,5 миллиона подписчиков в ютьюбе, был задержан 9 июня, в доме у него прошли обыски. Поводом стала исполненная им песня про теракт во время мюзикла "Норд-Ост", которую, при этом, он не записывал и не публиковал - запись была сделана и выложена в интернет сторонним лицом. В тексте есть слова "Норд-ост – это было **** [отлично]" и "я хочу, чтобы убили больше русских детей". В Следственном комитете заявили, что песня, по мнению экспертов, содержит признаки публичных призывов к осуществлению террористической деятельности и пропаганду терроризма. Сам Хованский утверждал, что таким образом он всего лишь ёрничал над националистами.

Позже Следственный комитет распространил видеозапись, на которой Хованский признаёт свою вину. В каких условиях она была сделана и разговаривал ли он до этого со своим адвокатом – неизвестно.