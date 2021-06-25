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Лицом к событию. Кто угрожает президенту?

Лицом к событию. Кто угрожает президенту?
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Лицом к событию. Кто угрожает президенту?

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Власть в России не меняется больше 20 лет. Выборы тут бессильны. Выборами управляют те, кто хочет удерживать власть всегда. Отсюда те, кто не хотел бы жить вечность с одним президентом, неизбежно начинают думать о других путях, которые могут привести к такой смене. И приходят к выводу, что хороших путей тут не будет. И пишут об этом книги. Как написал Андрей Остальский. "Чужой в Кремле. Покушение". Механизмы и главное повод для этого покушения обсудят эксперты, прочитавшие книгу. В эфире журналист и автор книги Андрей Остальский (Лондон). Его коллега по работе на BBC журналист Микола Вересень (Киев). Журналист-расследователь Галина Сидорова (Москва). Политик, в прошлом сотрудник российских спецслужб Геннадий Гудков (Варна). Военнный эксперт Юрий Федоров (Прага).

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