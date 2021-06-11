Полицейского, избившего задержанного до переломов, не стали арестовывать 

Суд в Петербурге не стал арестовывать полицейского, обвиняемого в превышении должностных полномочий с применением насилия и спецсредств, назначив ему в качестве меры пресечения запрет определенных действий, каких именно - не сообщается.

Уголовное дело в отношении оперативника линейного отдела полиции на транспорте Александра Виноградова было возбуждено в апреле. Согласно материалам уголовного дела, он и ещё двое его коллег "без достаточных и законных оснований" задержали мужчину, после чего избили его. У пострадавшего были диагностированы сотрясение мозга и перелом четырёх ребер.

Отмечается, что оперативник признал вину.