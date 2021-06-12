• Bellingcat и The Insider об отравлении Дмитрия Быкова в 2019 году - за что власть могла мстить поэту и публицисту? • Александр Соловьев о протестах, Навальном, Дуде, и первых днях на чужбине • ФСИН предложила отправлять зеков на принудительные работы для социализации. Станут ли осуждённые рабами