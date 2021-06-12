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Грани времени

За что могли отравить Быкова? | Грани времени с Мумином Шакировым

За что могли отравить Быкова? | Грани времени с Мумином Шакировым
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За что могли отравить Быкова? | Грани времени с Мумином Шакировым

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• Bellingcat и The Insider об отравлении Дмитрия Быкова в 2019 году - за что власть могла мстить поэту и публицисту? • Александр Соловьев о протестах, Навальном, Дуде, и первых днях на чужбине • ФСИН предложила отправлять зеков на принудительные работы для социализации. Станут ли осуждённые рабами

Итоги недели подводит Мумин Шакиров с главным редактором издания The insider Романом Доброхотовым, политиком Александром Соловьевым и бывшим менеджером компании ЮКОС, экс-политзаключенным Владимиром Переверзиным. ​
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