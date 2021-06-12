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Азербайджан передал Армении 15 пленных за карты минных полей

Демонстрация сторонников Никола Пашиняна в Ереване, 1 марта 2021 (архив)

Азербайджанские власти заявили о передаче Армении 15 военнопленных в обмен на карты минных полей на части спорной территории Нагорного Карабаха.

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян подтвердил в субботу 12 июня состоявшийся обмен.

Глава МИД Азербайджана заявил, что переданные армянской стороной карты иллюстрируют местоположение около 100 тысяч мин в Агдамском районе Нагорного Карабаха.

Передача 15 армянских пленных состоялась на границе между Азербайджаном и Грузией при участии представителей властей Грузии.

Число армянских военнопленных и других граждан Армении, захваченных азербайджанской армией при боевых действиях в конце прошлого года, остаётся неизвестным.

В марте Европейский суд по правам человека, куда обратились родители пленных военнослужащих, заявил, что, по его сведениям, в азербайджанском плену продолжают оставаться 249 граждан Армении.

Ранее власти Армении сообщали, что 69 военнопленных и других задержанных были возвращены Армении после прекращения войны.

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