Время Свободы: Адовы паруса. Третья волна COVID в России

В Москве и Петербурге зафиксировано рекордное число смертей от коронавируса с начала пандемии***Секретные документы минобороны Великобритании с маршрутом эсминца “Defender” у берега Крыма найдены у автобусной остановки в графстве Кент***Отклики на приговор бывшему полицейскому Дереку Шовену, из-за действий которого умер афроамериканец Джордж Флойд
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