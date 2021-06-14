Бывший чемпион мира по боксу Александр Поветкин объявил о завершении карьеры

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе Александр Поветкин объявил о завершении карьеры. 41-летний спортсмен провёл последний бой в марте, проиграв техническим нокаутом британцу Диллиану Уайту и потеряв пояс временного чемпиона в тяжёлом весе по версии WBC.
"Мне уже не 20 лет. Такое решение всегда непросто дается. Но время дает о себе знать", — цитирует Поветкина агентство РИА "Новости". За профессиональную карьеру он провёл 36 побед при трёх поражениях и одной ничьей.
Поветкин — двукратный чемпион Европы, чемпион мира, победитель Олимпийских игр в Афинах в 2004 году. В следующем году он дебютировал в профессиональном боксе. В 2011 году он стал регулярным чемпионом мира в супертяжёлом весе по версии WBA. В 2013 году, в Москве, он проиграл в бою за чемпионский титул по пяти версиям сразу Владимиру Кличко.
В 2016 году он дважды не прошёл допинг-тесты, из-за чего был временно исключён из ряда профессиональных рейтингов. Сам он приём запрещённых препаратов отрицает. После этого он вернулся на ринг, где провёл ещё несколько удачных боёв.
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