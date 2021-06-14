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"Перед кремлевским занавесом"

"Перед кремлевским занавесом"
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"Перед кремлевским занавесом"

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Акционисту Павлу Крисевичу, против которого возбуждено уголовное дело по обвинению в хулиганстве, грозит до семи лет лишения свободы. Хулиганством следствие посчитало его акцию на Красной площади в Москве 11 июня, в ходе которой он стрелял в воздух из небоевого пистолета, а затем имитировал выстрел себе в голову. По словам художника, он устроил перформанс в поддержку политзаключённых. Вместе с Крисевичем была задержана журналистка издания SOTA Ника Самусик, которая снимала акцию. Она тоже стала подозреваемой по уголовному делу.

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