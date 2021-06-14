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Задержан ещё один журналист, освещавший акцию Павла Крисевича 

Акционист Павел Крисевич и журналистка Вероника Самусик в отделе полиции после задержания на Красной площади, 11 июня 2021 года 

В Москве задержан фотограф издания Readovka Василий Крестьянинов, сообщает "Медиазона". 11 июня он снимал на Красной площади перформанс акциониста Павла Крисевича, который произнёс манифест против политических репрессий в России, после чего сымитировал самоубийство из небоевого пистолета.

Сообщается, что Крестьянинова везут в отдел полиции по Краснопресненскому району Москвы, что ему собираются предъявлять – пока неясно.

Ранее Таганский суд Москвы отправил акциониста Павла Крисевича в СИЗО на 2 месяца. Против него возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство".

В свою очередь журналистку издания Sota.Vision Веронику Самусик, которая снимала акцию Крисевича и которую также задержали, отпустили под обязательство о явке к следователю после двух суток, проведённых в отделе полиции. Самусик находится в статусе подозреваемой по тому же делу о хулиганстве. При этом адвокат журналистки отмечал, что она не знала заранее, в чём будет заключаться акция Крисевича, когда шла её освещать.

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