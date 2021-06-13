Суд отправил акциониста Павла Крисевича в СИЗО на 2 месяца

Таганский суд Москвы в воскресенье отправил в СИЗО на 2 месяца акциониста Павла Крисевича, против которого возбуждено уголовное дело по обвинению в хулиганстве.

Хулиганством следствие посчитало его акцию на Красной площади в Москве 11 июня, в ходе которой он стрелял в воздух из небоевого пистолета, а затем имитировал выстрел себе в голову. По словам художника, он устроил перформанс в поддержку политзаключённых.

Как сообщает "ОВД-Инфо", суд, выбирая меру пресечения, не принял во внимание 128 поручительств, представленных адвокатом.

Вместе с Крисевичем была задержана журналистка издания SOTA Ника Самусик, которая снимала акцию. Она тоже стала подозреваемой по уголовному делу. О том, будет ли для неё избрана мера пресечения, пока неизвестно.

Коллеги Самусик отмечают, что журналистка об акции не знала и участия в ней не принимала. Нике Самусик 19 лет. Она студентка биологического факультета Санкт-Петербургского государственного университета. Журналистка ведёт телеграм-канал "Пьятница" об акционизме и современном искусстве. У Самусик онкологическое заболевание в стадии ремиссии. Профсоюз журналистов и работников СМИ потребовал её немедленно освободить.

Крисевич неоднократно устраивал художественные акции с политическим содержанием, несколько раз после них он был задержан.

Наиболее известна его акция у здания ФСБ. Крисевича задержали вечером 5 ноября 2020 года, когда он висел на кресте напротив здания на Лубянке, а у его ног горели папки, символизирующие уголовные дела.

Дисциплинарная комиссия Российского университета дружбы народов после этой акции приняла решение отчислить Крисевича. В вузе считают, что поступки активиста "не соотносятся со званием студента".

По статье о хулиганстве может грозить наказание до 7 лет лишения свободы.