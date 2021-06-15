Уровень доверия Путину в западных странах невысок

Уровень доверия Владимиру Путину как международному лидеру упал в сравнении с прошлым годом в большинстве развитых стран. В среднем лишь 22 процента населения 17 стран, опрошенных специалистами американской социологической фирмы Pew Research, считает, что президент России принимает верные решения в области международных отношений.

Наиболее скептически относятся к Владимиру Путину в Швеции, где ему доверяет лишь 14 процентов опрошенных. В США Путину как лидеру доверяет 16 процентов респондентов. Только в двух странах - Греции и Сингапуре - в поддержку Владимира Путина как международного лидера высказалось больше половины опрошенных: 55 процентов респондентов. В Италии и Тайване Путина поддержали больше трети опрошенных.

Эксперты Pew Research отмечают, что во всех 17 странах молодое поколение испытывает больше доверия к Владимиру Путину, чем старшие поколения. Западная молодежь, как показывают другие опросы, в целом более положительно относится к России, чем те, кому за 30.

Ведущие западные лидеры вызывают высокий уровень доверия у граждан западых стран. Канцлеру Германии Ангеле Меркель в среднем доверяет 76 процентов опрошенных, президенту США Джо Байдену - 74, президенту Франции Эммануэлю Макрону - 61 процент. Главе Китая Си Цзиньпину как международному лидеру доверяет 20 процентов респондентов.