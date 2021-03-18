"Левада": три четверти молодых россиян не считают Россию Европой

Меньше трети россиян назвали Россию европейской страной, еще 64% считают, что это не так, показал опрос, проведенный в феврале социологами "Левада-центра" (центр признан в России "иностранным агентом"). В сентябре 2008 года 52% россиян называли Россию европейской страной, а 36% считали иначе.

По результатам нового исследования, мнение, что Россия — европейская страна, наиболее популярно среди респондентов старше 55 лет, менее популярно — среди молодежи 18-24 лет. При этом 71% молодых россиян не считает Россию европейской страной. Доля россиян, считающих себя европейцами, также сократилась — с 35% в 2008 году до 27% в 2021 году. Доля тех, кто не считает себя европейцем, за то же время выросла с 52% до 70%. Последнее мнение больше всего популярно среди россиян до 40 лет: так считают 74% опрошенных в возрасте 18-25 лет, а также 75% в возрасте 25-39 лет.

Директор "Левада-центра" Лев Гудков уверен, что результаты опроса однозначно говорят о движении России в сторону от Европы: "Нарастает изоляционизм. Это реакция на многолетнюю пропаганду властей. Антизападная пропаганда становится одной из составляющих черт режима и его легитимизации, государственной практикой контроля над обществом".

Доцент факультет международных отношений на постсоветском пространстве СПбГУ Игорь Грецкий напомнил "Открытм медиа", что общественное мнение очень подвижно: "Например, можно вспомнить конфликтную ситуацию с Турцией, которая сложилась после того, как турецкие ПВО сбили наш истребитель. До того момента население относилось к Турции позитивно, но после волны критики в государственных СМИ и на телевидении отношение поменялось. К Турции стали относиться с подозрением, надевать футболки с антитурецкими лозунгами. Но как только Эрдоган и Путин пожали друг другу руки, все встало на места, и выстроились очереди за билетами на турецкие курорты". "Поэтому я бы не переоценивал значение таких опросов", — полагает политолог.