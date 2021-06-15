"Медуза" опубликовала документы: Пригожин был судим за разбой и кражи

Издание "Медуза" опубликовало судебные документы, которые доказывают, что петербургский бизнесмен и "повар Путина" Евгений Пригожин в 1980-х годах был осуждён за грабёж, разбой и мошенничество.

В распоряжении редакции оказалось решение кассационной инстанции на апелляцию Пригожина того времени, в котором перечислены и описаны совершённые им преступления, за которые будущий бизнесмен был осуждён.

В частности, согласно приговору народного суда Ждановского района Ленинграда от 6 октября 1981 года, Пригожин с тремя своим подельниками совершил на улице разбойное нападение на женщину с применением ножа, похитив у неё золотые серьги стоимостью 50 рублей. Пригожин придушил пострадавшую до потери сознания.



Также группа, в которой состоял Пригожин, совершила несколько квартирных краж, похитив имущество на общую сумму свыше двух тысяч рублей, что по советским меркам составляло около двадцати средних ежемесячных зарплат.

Среди похищенного, перечень которого приводится в судебных документах, – магнитофон, радиоприёмник, две ковровые дорожки, изделия из хрусталя, оплётка для автомобильного руля, свечи, набор авторучек и облигации трёхпроцентного займа.

Кроме того, Ждановский районный суд Ленинграда осудил Пригожина и его подельников за вовлечение несовершеннолетнего в преступную деятельность. Согласно приговору, осуждённые принудили подростка совершить кражу и разбойное нападение, распивая с ним до этого спиртные напитки.

По итогам, как сказано в документах, Пригожин получил в 1979 году 13 лет "усиленного режима".

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