"Медуза" опубликовала документы: Пригожин был судим за разбой и кражи

Издание "Медуза" опубликовало судебные документы, которые доказывают, что петербургский бизнесмен и "повар Путина" Евгений Пригожин в 1980-х годах был осуждён за грабёж, разбой и мошенничество.
В распоряжении редакции оказалось решение кассационной инстанции на апелляцию Пригожина того времени, в котором перечислены и описаны совершённые им преступления, за которые будущий бизнесмен был осуждён.
В частности, согласно приговору народного суда Ждановского района Ленинграда от 6 октября 1981 года, Пригожин с тремя своим подельниками совершил на улице разбойное нападение на женщину с применением ножа, похитив у неё золотые серьги стоимостью 50 рублей. Пригожин придушил пострадавшую до потери сознания.
Также группа, в которой состоял Пригожин, совершила несколько квартирных краж, похитив имущество на общую сумму свыше двух тысяч рублей, что по советским меркам составляло около двадцати средних ежемесячных зарплат.
Среди похищенного, перечень которого приводится в судебных документах, – магнитофон, радиоприёмник, две ковровые дорожки, изделия из хрусталя, оплётка для автомобильного руля, свечи, набор авторучек и облигации трёхпроцентного займа.
Кроме того, Ждановский районный суд Ленинграда осудил Пригожина и его подельников за вовлечение несовершеннолетнего в преступную деятельность. Согласно приговору, осуждённые принудили подростка совершить кражу и разбойное нападение, распивая с ним до этого спиртные напитки.
По итогам, как сказано в документах, Пригожин получил в 1979 году 13 лет "усиленного режима".
- Издание "Медуза" было признано российскими властями "иностранным агентом", но категорически не согласно с этим решением.
- Компании бизнесмена Евгения Пригожина, которого в СМИ называют "поваром Путина", с 2011 года занимаются поставками питания в учебные, медицинские и государственные учреждения по всей России. За десять лет бизнес-структуры, связанные с "поваром Путина", заключили госконтрактов на сотни миллиардов рублей.
- Евгения Пригожина также связывают с организацией группы провластных блогеров в Санкт-Петербурге – так называемой "фабрикой троллей", и с созданием "частной военной компании Вагнера", принимавшей участие в военных операциях на востоке Украины, в Сирии и Африке. Несколько независимых расследовательских групп обвиняют Пригожина и его структуры в причастности к убийству трёх российских журналистов - Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко, которые снимали фильм-расследование о деятельности компаний "повара Путина" в Африке.
- В США предпринимателя обвиняют в попытке вмешательства в президентские выборы, он внесён в санкционный список.
- "Повар Путина" внесён в санкционный список Евросоюза из-за обвинения в поддержке поставок оружия в Ливию. Пригожин отрицает все обвинения в свой адрес.
- Пригожин известен также тем, что подал десятки исков против Фонда борьбы с коррупцией, Алексея Навального и его сторонников. Суды обязали выплатить "повару Путина" и его компаниям десятки миллионов рублей, посчитав, что расследования команды Навального задели честь и достоинство бизнесмена.
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