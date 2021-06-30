Время Свободы:"Делает ли вас власть счастливым, Владимир Владимирович?"
«Прямая линия» Владимира Путина***В Москве бурно растет черный рынок QR-кодов для посещения ресторанов и кафе***Финские футбольные болельщики, побывавшие на матчах Евро в Петербурге, привезли на родину новый штамм коронавируса***Белорусская оппозиция отказывается признать решение режима Александра Лукашенко о выходе Беларуси из программы ЕС «Восточное партнерство»
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