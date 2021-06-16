Бывший начальник управления Генпрокуратуры по расследованию особо важных дел Владимир Лысейко умер от последствий коронавирусной инфекции в госпитале в московской Коммунарке. Ему было 69 лет. Он курировал самые громкие уголовных дела в ведомстве в начале двухтысячных годов, в том числе — первое дело против владельцев нефтяной компании ЮКОС, расследования убийств генерального директора ОРТ Владислава Листьева и депутата Госдумы Галины Старовойтовой, дело "Трёх китов" о коррупции в МВД, Таможенной службы и ФСБ.

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Лысейко работал следователем по особо важным делам ещё в Генпрокуратуре СССР, после распада Советского Союза дослужился до начальника отдела, специализировавшегося на расследовании катастроф и терактов.

В 1998 году он получил известность после того, как возбудил уголовное дело в отношении бывшего мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака по статьям о получении взятки и злоупотребление служебным положением. Политик мог быть арестован, но был вывезен на медицинском самолёте в Париж своим бывшим заместителем, на тот момент высокопоставленным чиновником Администрации президента Владимиром Путиным.

После этого Лысейко участвовал в расследовании дела владельца "Медиа-Моста" Владимира Гусинского. Тот после трёх дней ареста отдал государству свой медийный бизнес – в частности НТВ и радиостанцию "Эхо Москвы". В качестве начальника управления по расследованию особо важных дел Лысейко курировал дело об убийстве генерального директора ОРТ Владислава Листьева (не было раскрыто) и депутата Галины Старовойтовой (не было раскрыто).

Особую известность Лысейко получил после того, как возглавил следствие по делу нефтяной компании ЮКОС, в результате которого компания была уничтожена, её основатель Михаил Ходорковский был отправлен в колонию. Дело было беспрецедентным по масштабу привлечённых сил, писала тогда газета "Коммерсантъ". Начальник управления Лысейко, имея в подчинении более 50 штатных следователей, добился тем не менее перевода из Башкирии своего друга — следователя Салавата Каримова, и разрешил ему сформировать отдельную следственную бригаду из своих земляков.

Почти одновременно Лысейко занимался так же делом "Трёх китов" о коррупции в МВД, Таможенной службы и ФСБ. Высокопоставленные сотрудники силовых служб тогда избежали наказания, следователь был отправлен в отставку.