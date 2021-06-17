Госдума приняла закон о бесплатном доступе к ряду сайтов

Госдума на заседании в четверг приняла в третьем, окончательном чтении закон о бесплатном доступе к так называемым социально значимым интернет-ресурсам. Его должны будут предоставлять гражданам операторы связи, вне зависимости от того, оплачен ли у клиентов интернет или нет. Расходы будут компенсироваться за счёт остальных абонентов, предупреждают участники рынка.

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В реестр должны войти выбранные комиссией официальные сайты администраций, порталы государственных услуг, волонтёрские сервисы. В то же время перечень может быть дополнен и другими сайтами и программами. Окончательный список сформирует правительственная комиссия.

В 2020 году в рамках эксперимента перечень из 400 сервисов для бесплатного доступа сформировало Минцифры. Тогда в него вошли российские социальные сети, в том числе "Одноклассники" и "Живой журнал", сайты с кулинарными рецептами, почтовые сервисы, два сайта с прогнозами погоды, новостные ресурсы, государственные информационные агентства и телеканалы, сайты театров и музеев.

Операторы связи оценивали свои потери от законопроекта в 150 миллиардов рублей в год и предупреждали, что эти расходы будут переложены на клиентов платных услуг. С точки зрения правительства, операторы потеряют около 6 миллиардов рублей. Компенсации законом не предусмотрены, он вносился в парламент как документ, принятие которого не потребует бюджетных расходов.