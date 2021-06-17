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Группа "Марем" выложила видео захвата кризисной квартиры в Махачкале

Насильно вывезенная в Чечню Халимат Тарамова

Волонтерская группа "Марем", помогающая женщинам, попавшим в кризисную ситуацию, опубликовала видео захвата съёмной квартиры в Махачкале, в которой в этот момент укрывалась чеченка Халимат Тарамова. На кадрах видно отца девушки - Аюба Тарамова. После того, как всех находящихся в квартире женщин выталкивают на лестничную клетку полицейские, он заходит внутрь и выключает камеру.

Издание "МБХ медиа" сообщает, что в четверг участницы "Марем" обратились в Следственный комитет Дагестана с заявлением о незаконном проникновении в жилище. В заявлении говорится, что сотрудники правоохранительных органов в гражданской одежде ворвались в квартиру против воли находившихся и проживавших в ней лиц, не предъявив никаких документов и требований. В результате их действий Ираида Смирнова, Светлана Амирова и Майсарат Килясханова получили телесные повреждения, а чеченка Халимат Тарамова была насильно вывезена в Чечню.

  • 4 июня 22-летняя Халимат Тарамова, дочь бывшего министра ЖКХ Чечни Аюба Тарамова, уехала из Грозного в Махачкалу – в квартиру, в которой помогают женщинам, попавшим в кризисную ситуацию. До этого она записала видеообращение, в котором рассказала, что подвергалась насилию в семье из-за своей сексуальной ориентации. Тарамова попросила не раскрывать её местонахождение.
  • Вечером 10 июня в махачкалинскую квартиру, где находилась девушка, ворвались дагестанские и чеченские полицейские, которые задержали всех находившихся там женщин и доставили их в РОВД. Уже оттуда Тарамову вывезли в Чечню. При этом, по словам подруги Тарамовой Анны Маныловой, с которой та приехала из Грозного в махачкалинский шелтер, Халимат "каждый день говорила, что могут прийти люди из МВД, забрать её на пытки или убить".
  • Позже Чеченская государственная телерадиокомпания "Грозный" опубликовала сюжет с участием Халимат Тарамовой, в котором она говорит, что не помнит, как попала в шелтер в Махачкале, что сейчас у неё "всё хорошо", она находится "в кругу семьи", никакого давления на неё нет и её права не нарушаются. Её отец рассказал в том же сюжете, что он неоднократно водил Халимат к разным психологам и что в момент, когда она ушла из дома, она "находилась на лечении". При этом сотрудник центра исламской медицины в Грозном добавляет, что из-за "проблем с психикой" Тарамова проходила лечение, в частности, "Кораном и сунной".

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