Группа "Марем" выложила видео захвата кризисной квартиры в Махачкале

Волонтерская группа "Марем", помогающая женщинам, попавшим в кризисную ситуацию, опубликовала видео захвата съёмной квартиры в Махачкале, в которой в этот момент укрывалась чеченка Халимат Тарамова. На кадрах видно отца девушки - Аюба Тарамова. После того, как всех находящихся в квартире женщин выталкивают на лестничную клетку полицейские, он заходит внутрь и выключает камеру.

Издание "МБХ медиа" сообщает, что в четверг участницы "Марем" обратились в Следственный комитет Дагестана с заявлением о незаконном проникновении в жилище. В заявлении говорится, что сотрудники правоохранительных органов в гражданской одежде ворвались в квартиру против воли находившихся и проживавших в ней лиц, не предъявив никаких документов и требований. В результате их действий Ираида Смирнова, Светлана Амирова и Майсарат Килясханова получили телесные повреждения, а чеченка Халимат Тарамова была насильно вывезена в Чечню.