Владимир Путин впервые за долгое время наложил вето на законопроект, одобренный российским парламентом. Президент отклонил закон, вводящий персональную ответственность главных редакторов за цитирование сведений, опубликованных их изданиями.

Закон в принятом парламентом виде фактически не имеет срока действия. Главные редакторы изданий могут, в соответствии с ним, получить штраф или взыскание компенсации за опубликованную их изданиями информацию, даже если давно сменили работу.

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Тот же законопроект возлагает на издания полную ответственность за цитирование сообщений других СМИ, если нельзя найти и наказать главного редактора процитированного издания. По действующим законам, ответственность на цитаты из других изданий можно предъявить только к первоисточнику.

Законопроект был принят нижней палатой парламента ещё в мае, а в начале июня был одобрен Советом Федерации. Путин отклонил его 15 июня, следует из карточки законопроекта на сайте Думы. Парламент уже не сможет рассмотреть его заново в действующем составе, 17 июня он провёл последнее заседание в седьмом созыве.

Путин почти не пользуется своим правом вето. В предыдущий раз президент отклонял закон в декабре 2016 года. Тогда он вернул в парламент закон о создании федеральной базы учёта образовательных учреждений.