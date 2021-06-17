Госдума седьмого созыва, которая была избрана в 2016 году, 17 июня провела заключительное, 427 пленарное заседание. В следующий раз нижняя палата соберется на заседание в новом составе после сентябрьских выборов. Всего в нижнюю палату было 5500 законопроектов. Еще 2020 законопроектов перешло от Госдумы шестого созыва. 27 законов были приняты в рамках изменения Конституции России.

Госдума седьмого созыва избиралась по смешанной системе: 225 депутатов по партийным спискам и 225 депутатов — по одномандатным округам. По результатам подсчета голосов, по федеральным спискам в Госдуму прошли те же четыре парламентские партии, которые работали в Госдуме шестого созыва, — "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия". Депутаты «Единой России» получили абсолютное большинство мест в нижней палате парламента — 343 места.

Поправка Терешковой

Владимир Путин занимает президентский пост второй раз подряд и в четвёртый раз всего. По Конституции он не может баллотироваться на пост президента в 2024 году, когда закончится срок его полномочий. Это ограничение предложила в марте 2020 года обойти депутат Госдумы от "Единой России", лётчик-космонавт Валентина Терешкова. "Зачем крутить и мудрить, городить какие-то искусственные конструкции, надо делать всё честно, открыто, публично предусмотреть [такую возможность]", – сказала Терешкова. По её мнению, возможность участия Путина в выборах будет стабилизирующим фактором для общества.​

Госдума также приняла законопроект о поправках к Конституции. Внести их Путин предложил в январе 2020 года, выступая перед депутатами обеих палат парламента. Поправки, в частности, перераспределяют полномочия между органами власти – главным образом в пользу президента, разрешают увольнять судей Конституционного и Верховного судов и добавляют полномочий не имеющему сейчас реальной власти Государственному совету.

Закон против ФБК

В 2021 году Госдума приняла закон о временном запрете баллотироваться на выборах для участников и сторонников организаций, признанных в России экстремистскими. В выборах любого уровня не смогут участвовать учредители и руководители, работавшие в организации в течение трех лет до признания её судом экстремистской или террористической. Запрет будет действовать пять лет. Рядовые сотрудники таких организаций и лица, чья причастность к их деятельности установлена судом, не смогут претендовать на выборные должности в течение трех лет, следует из текста закона.

Законопроект был внесён в Госдуму вскоре после того, как суд стал рассматривать вопрос о признании экстремистскими организациями Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и региональных штабов его сторонников (Фонд борьбы с коррупцией внесён российскими властями в список "иностранных агентов" и признан экстремистской организацией).

Первоначально в документе шла речь о запрете участвовать только в выборах в Госдуму, однако ко второму чтению внесли поправки, распространяющие ограничение на выборы всех уровней. Причастностью к деятельности запрещённой организации будет считаться в том числе высказанная поддержка в адрес запрещённой организации или её проектов, а также перечисление им денег. Законопроект имеет обратную силу действия: он позволяет запретить избираться гражданам, вступившим в организации до того, как они были признаны экстремистскими.

Иностранные агенты

Госдума значительно ужесточила законодательство против иностранных агентов. В 2019 году нижняя палата разрешила признавать иностранными агентами физических лиц, которые распространяют материалы СМИ – иностранных агентов или участвуют в их создании, а также получают деньги или имущество из‑за рубежа либо от российских юрлиц, финансируемых из иностранных источников.

В 2020 году Госдума приняла законопроект, позволяющий признавать иностранными агентами граждан и общественные объединения без юридического лица, если они занимаются политической деятельностью "в интересах иностранного государства" или международных организаций, собирают информацию о военной деятельности России или получают иностранное финансирование.

Еще один законопроект ввел уголовную ответственность – до пяти лет лишения свободы – в отношении физических лиц, признанных иностранными агентами, если они не подали заявление на включение в соответствующий реестр или не отчитываются о своей деятельности. Он же ввел уголовное наказание – до двух лет заключения – для СМИ – иностранных агентов, которыми также могут быть признаны физические лица.

Закон о просвещении

В весеннюю сессию 2021 года Госдума приняла законопроект, обязывающий согласовывать просветительскую деятельность с органами власти. Таким образом предложено бороться с "дискредитацией проводимой в Российской Федерации государственной политики", пересмотром истории и подрывом конституционного строя, говорится в документе.

Законопроект касается просвещения вне школьных и университетских программ. Под формулировки попадают сайты, ютьюб-каналы, подкасты, курсы повышения квалификации, семинары и тренинги неправительственных организаций и программы дополнительного образования. Против принятия выступало научное сообщество.

Суверенный рунет

В 2019 году Госдума одобрила законопроект об "обеспечении безопасного и устойчивого функционирования" интернета в России. Авторы законопроекта предлагают создать техническую возможность российскому сегменту сети работать автономно от остального интернета.​ Координировать работу должен Роскомнадзор, а утверждать порядок установки и эксплуатации защитных средств в сети оператора – правительство России. Положения законопроекта предусматривают массовое внедрение систем глубокой фильтрации трафика (DPI).

А на последнем заседании Госдума поддержала законопроект, внесенный группой депутатов во главе с единороссом Александром Хинштейном. Он обязывает иностранные интернет-компании, такие как Twitter и Facebook, открыть в России свое представительство, которое станет представлять их интересы, в том числе в судах. Хинштейн говорил, что это законопроект о "приземлении" иностранных соцсетей в России. В случае отказа выполнить требования российских законов на сайтах зарубежных соцсетей запретят распространять российскую рекламу, им запретят принимать платежи от пользователей из России, сами сайты уберут из поисковой выдачи, а доступ к ним частично или полностью ограничат.