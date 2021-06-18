Минюст РФ приостановил регистрацию ПАРНАС до сентября

Министерство юстиции уведомил оппозиционную Партию народной свободы (ПАРНАС) о приостановке государственной регистрации сроком на три месяца - до 2 сентября. Формальным основанием для такого решения стали технические недочёты в документации, представленной в Минюст по итогам мартовского партийного съезда, сообщается на сайте ПАРНАС в пятницу.

Приостановка государственной регистрации партии – "новый инструмент неправового ограничения избирательных и политических прав граждан, который стал частью кампании по полной зачистке избирательного поля от несогласных и нелояльных действующей власти политических сил. Выборы без свободного доступа к участию в них граждан и политических партий не соответствуют нормам Конституции России и международным стандартам и не могут признаваться легитимными", - говорится в заявлении ПАРНАС.

В марте члены Партии народной свободы провели съезд, на котором приняли решение, что ПАРНАС будет участвовать в выборах в Госдуму в составе объединённой оппозиционной коалиции, если она будет создана.

Неделю назад в партии сообщили, что ПАРНАС не будет участвовать в парламентских выборах. По словам её лидера , бывшего премьер-министра России Михаила Касьянова, из-за преследований со стороны властей так называемая внесистемная оппозиция не смогла объединиться и создать перед выборами коалицию. "Никакого единого списка мы составлять не будем, никого выдвигать не будем и участвовать в выборах мы, ПАРНАС, не будем", – сказал он.

ПАРНАС – одна из немногих независимых либеральных партий, зарегистрированных в России и имеющих, по крайней мере, теоретическую возможность участвовать в выборах. В 2016 году она выдвигала свой список в Госдуму, поскольку мандат депутата Ярославской областной думы Бориса Немцова, давал ей право выдвигаться без сбора подписей. В этом году партия уже не имеет льгот и для участия в выборах должна была бы собирать подписи.

В мае Минюст направил партии предупреждение о недопустимости участия в её деятельности организации "Открытая Россия", призанной нежелательной. С тех пор эта организация самораспустилась, однако репрессии против её активистов продолжаются – недавно был арестован её бывший координатор Андрей Пивоваров.