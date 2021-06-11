ПАРНАС не будет участвовать в выборах. Минюст грозит партии иском

Российская оппозиционная Партия народной свободы (ПАРНАС) не будет участвовать в предстоящих в сентябре выборах в Госдуму. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на её лидера, бывшего премьер-министра России Михаила Касьянова.

По его словам, из-за преследований со стороны властей так называемая внесистемная оппозиция не смогла объединиться и создать перед выборами коалицию. "Никакого единого списка мы составлять не будем, никого выдвигать не будем и участвовать в выборах, мы, ПАРНАС, не будем"— сказал он.

Ранее Касьянов заявлял, что партия на выборах в Думу поддержит список кандидатов, которым она доверяет. О том, будет ли это список на базе ПАРНАС или отдельные независимые кандидаты, не говорилось.

ПАРНАС - одна из немногих независимых либеральных партий, зарегистрированных в России и имеющих по крайней мере теоретическую возможность участвовать в выборах. В 2016 году она выдвигала свой список в Госдуму, поскольку мандат депутата Ярославской областной думы, завоёванный её бывшим сопредседателем Борисом Немцовым, давал ей право выдвигаться без сбора подписей. На базе ПАРНАС оппоненты Кремля пытались создать коалицию, однако в конце концов сторонники Алексея Навального не стали участвовать в проекте. Список ПАРНАС во главе с Касьяновым получил менее 1 процента голосов.

В этом году партия уже не имеет льгот и для участия в выборах должна была бы собирать подписи.

Как пишет "Коммерсантъ", Минюст России в ближайшее время может подать иск к ПАРНАС с обвинением в сотрудничестве с нежелательной организацией. В мае ведомство направило партии предупреждение о недопустимости участия в её деятельности организации "Открытая Россия". С тех пор эта организация самораспустилась, однако репрессии против её активистов продолжаются - недавно был арестован её бывший координатор Андрей Пивоваров.

Минюст ссылается на то, что в перечне организаций, признанных нежелательными, в значатся общественное сетевое движение "Открытая Россия" и британская организация Otkrytaya Rossia. В ответе, направленном в Минюст 8 июня, Касьянов заявил о том, что в работе его партии не участвуют никакие иностранные организации.