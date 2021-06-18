Собянин: "Мы начинаем заново проходить историю с коронавирусом"

Мэр Москвы Сергей Собянин радикально пересмотрел свои собственные оценки числа жителей российской столицы, имеющих иммунитет от коронавируса. По словам Собянина, в связи с распространением так называемого индийского штамма (он же "вариант Дельта") можно "пересчитать" популяционный иммунитет и оценить его не в 60 процентов, а в 25.

По словам мэра, для защиты от нового штамма человек должен иметь в два раза больше антител. "Мы начинаем, по сути, заново проходить эту историю" - сказал Собянин об эпидемии коронавируса.

На каких данных основаны оценки московского мэра - неясно.

По словам Собянина, около 90 процентов новых случаев инфекции в Москве - это именно "индийский штамм", который характеризуется большей заразностью и, по некоторым данным, большей смертностью. Производители вакцины "Спутник V" утверждают, что вакцинация предотвращает заражение и этим штаммом.

В пятницу в Москве зафиксировано самое большое за сутки число инфицированных с начала эпидемии - более 9 тысяч. Число новых случаев инфекции за 10 дней выросло практически в 3 раза. Власти Москвы ввели ряд ограничительных мер.

В пятницу было объявлено, что плановая медицинская помощь в больницах, за рядом исключений, будет оказываться только привитым.

Власти Москвы рассматривают возможность введения нового локдауна, но решение пока не принято, писал Forbes со ссылкой на источники, близкие к мэрии. Власти обсуждают локдаун с 20 июня для непривитых, однако точное решение будут принимать, исходя из статистики по заболевшим COVID-19, разговора с представителями бизнеса и статистики по вакцинации против COVID-19.

16 июня власти Москвы и Подмосковья обязали вакцинировать не менее 60% работников сфер услуг, образования, транспорта, ЖКХ, а также государственных служащих.

Собянин оценил число привитых обоими компонентами вакцины в Москве в 1,5 млн человек. В процентном отношении это значительно меньше, чем в большинстве развитых стран.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал "тотальный нигилизм граждан" одной из причин ухудшения ситуации с коронавирусом в России в последние недели.

Распространение "варианта Дельта" ранее привело к откладыванию снятия ограничений в Великобритании - с 21 июня на 19 июля.