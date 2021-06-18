В Москве вновь ужесточили ограничения из-за COVID-19

Мэр Сергей Собянин продлил ограничения, введённые на этой неделе в Москве из-за ухудшения ситуации с коронавирусной инфекцией, до 29 июня. Организациям общественного питания запрещено работать с 23:00 до 6:00, закрыты детские игровые и спортивные площадки, фудкорты и зоопарки.

При этом с 21 июня отменяется так называемый режим нерабочих дней, действовавший с 12 до 20 июня.

В Москве также ограничили проведение зрелищных мероприятий, разрешив пускать на них не более одной тысячи человек. "Мы всех предупреждали. Пожалуйста, на стадионах, в больших концертных залах будьте аккуратнее, соблюдайте требования. И что? На танцполах толпы ликующих людей. Я не хотел этого делать, но придется. С сегодняшнего дня ограничим зрелищные мероприятия максимум 1000 людьми. Это означает, что театры и кино смогут работать. А массовые зрелищные мероприятия мы на время остановим. Танцполы и фан-зоны для болельщиков тоже придется закрыть", — написал мэр Москвы в своем блоге.

За минувшие сутки, по официальным данным, в Москве выявили более 9 тысяч инфицированных коронавирусом. Это самый высокий показатель за всё время эпидемии. В России выявлено более 17 тысяч новых случаев инфекции. Таких высоких показателей не было с января.

С 19 по 29 июня в Москве в качестве эксперимента откроют рестораны и кафе, свободные от коронавирусной инфекции, которые в том числе смогут работать в ночное время. В такие заведения смогут ходить только люди, у которых есть сертификат о том, что они получили второй компонент вакцины от коронавируса. В заведения станут пускать по QR-коду. Эксперимент проведут "в полутора-двух десятках ресторанов".

Также Собянин заявил о "жизненной необходимости" повторой вакцинации для тех, кто уже прививался.

Повторная вакцинация от коронавируса будет проходить первым компонентом вакцины, Москва намерена сотрудничать с правительством для разработки сроков и технологии ревакцинации, заявил Собянин.

17 июня Сергей Собянин предупредил о "временных, но жестких ограничениях" из-за роста заболеваемости COVID-19. Мэр Москвы отмечал, что к утру 18 июня в городе могут за сутки выявить коронавирус у рекордных девяти тысяч человек.

Власти Москвы рассматривают возможность введения нового локдауна, но решение пока не принято, писал Forbes со ссылкой на источники, близкие к мэрии. Власти обсуждают локдаун с 20 июня для непривитых, однако точное решение будут принимать, исходя из статистики по заболевшим COVID-19, разговора с представителями бизнеса и статистики по вакцинации против COVID-19.

16 июня власти Москвы и Подмосковья обязали вакцинировать не менее 60% работников сфер услуг, образования, транспорта, ЖКХ, а также государственных служащих.

Минздрав изучит новые данные по использованию вакцины "Спутник V" среди беременных и, возможно, разрешит ее применение у этой категории населения. Это связано с тем, что появились случаи тяжелого течения заболевания у беременных, рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко, передает "Медицинский вестник".