Лицом к событию. Путин выпал из времени?

Оппозиционная партия «Яблоко» 3-4 июля провела съезд, выдвинув депутатов на выборы в Госдуму. В программе говорится: «Мы требуем освободить всех политических заключенных, отказаться от войн, выступаем за мир и ключевые реформы: политическую, судебную, избирательную, антимонопольную, антикоррупционную, за реформы в здравоохранении и образовании». Жизнеспособна ли в путинской России альтернатива силовикам. Обсуждают член Политкомитета «Яблока» Лев Шлосберг и политолог Константин Калачев. Ведет передачу Михаил Соколов.