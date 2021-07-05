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Время Свободы: "Организационный подход в условиях войны".Споры об обязательной вакцинации

Время Свободы: "Организационный подход в условиях войны".Споры об обязательной вакцинации
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Время Свободы: "Организационный подход в условиях войны".Споры об обязательной вакцинации

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Врач калининградской больницы призвала Владимира Путина остановить обязательную вакцинацию от коронавируса***Партия «Яблоко» не поддержала соратницу Алексея Навального Ирину Фатьянову на выборах в ЗАКС Петербурга***Уволена доцент Восточного факультета СПБГУ Соня Ямпольская, которую ранее оштрафовали «за нарушение санитарных норм» в день январской акции в поддержку Навального***Сорван первый в истории Грузии гей-прайд

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