Время Свободы: "Организационный подход в условиях войны".Споры об обязательной вакцинации

Врач калининградской больницы призвала Владимира Путина остановить обязательную вакцинацию от коронавируса***Партия «Яблоко» не поддержала соратницу Алексея Навального Ирину Фатьянову на выборах в ЗАКС Петербурга***Уволена доцент Восточного факультета СПБГУ Соня Ямпольская, которую ранее оштрафовали «за нарушение санитарных норм» в день январской акции в поддержку Навального***Сорван первый в истории Грузии гей-прайд