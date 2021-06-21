Глава ЧГТРК "Грозный" пообещал убивать критиков Рамзана Кадырова  

Директор государственной телерадиокомпании "Грозный" Чингиз Ахмадов пообещал убивать критиков и врагов главы Чечни Рамзана Кадырова.

Видео с таким заявлением на чеченском языке Ахмадов выложил у себя в инстаграме. Перевод его речи на русский язык публикует издание Кавказ.Реалии.

По мнению директора ЧГТРК "Грозный", любой враг Кадырова является врагом всего чеченского народа, а также его личным врагом. "Если кого-то нужно убить, того, кто заслуживает смерти, то убьём. Если кого-то нужно избить, то побьём", – заявляет Ахмадов на видео.

Ранее телерадиокомпания "Грозный" в своём эфире регулярно показывала кадры, на которых критики Рамзана Кадырова извиняются перед главой Чечни на камеру.

В конце мая было показано извинение блогера из Тульской области с ником "Андрей Бушмелёв", который назвал Кадырова "шайтаном" в социальной сети TikTok. После записи блогер предостерёг от оскорбительных слов в адрес руководителя Чечни всех молодых людей.

Незадолго до этого публичные извинения Рамзану Кадырову принесли пермский подросток и родственники 15-летнего уроженца Дагестана, проживающего в подмосковном Чехове, – оба молодых человека до этого также назвали Кадырова "шайтаном" в соцсетях.

По данным Кавказ.Реалии, за пресечение выпадов россиян в адрес руководства Чечни отвечают представители чеченских диаспор за пределами республики. В их обязанности, в частности, входит мониторинг высказываний о Рамзане Кадырове и членах его семьи и поиск авторов. В самой Чечне, сообщает издание, такая работа "поставлена на поток".

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