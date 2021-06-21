Подруга Халимат Тарамовой обратилась за помощью к Оксане Пушкиной 

Подруга похищенной сотрудниками полиции и вывезенной в Чечню Халимат Тарамовой обратилась за помощью к депутату Госдумы Оксане Пушкиной, которая занимается, в частности, защитой прав женщин.



В видеообращении Анна Манылова заявила, что готова лично предоставить депутату доказательства того, что Тарамова нуждается в помощи, а также просит не оставаться в стороне от сложившейся ситуации и попытаться спасти девушку.

"Я прошу не доверять чеченским СМИ и местным правозащитникам, а провести собственное расследование, добиться личной встречи с Халимат, чтобы она понимала, что после разговора с вами она будет в безопасности", - сказала Манылова.

22-летняя Халимат Тарамова, дочь бывшего министра ЖКХ Чечни Аюба Тарамова, уехала в начале июня из Грозного в Махачкалу – в квартиру, в которой помогают женщинам, попавшим в кризисную ситуацию. До этого она записала видеообращение, в котором рассказала, что подвергалась насилию в семье из-за своей сексуальной ориентации. Тарамова попросила не раскрывать её местонахождение.

Вечером 10 июня в махачкалинскую квартиру, где находилась девушка, ворвались дагестанские и чеченские полицейские, которые задержали всех находившихся там женщин и доставили их в РОВД. Уже оттуда Тарамову вывезли в Чечню. При этом, по словам подруги Тарамовой Анны Маныловой, с которой та приехала из Грозного в махачкалинский шелтер, Халимат "каждый день говорила, что могут прийти люди из МВД, забрать её на пытки или убить".

Позже Чеченская государственная телерадиокомпания "Грозный" опубликовала сюжет с участием Халимат Тарамовой, в котором она говорит, что не помнит, как попала в шелтер в Махачкале, что сейчас у неё "всё хорошо", она находится "в кругу семьи", никакого давления на неё нет и её права не нарушаются. Её отец рассказал в том же сюжете, что он неоднократно водил Халимат к разным психологам и что в момент, когда она ушла из дома, она "находилась на лечении". При этом сотрудник центра исламской медицины в Грозном добавляет, что из-за "проблем с психикой" Тарамова проходила лечение, в частности, "Кораном и сунной".

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