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Лицом к событию. Зачем Володину вечный Путин

Лицом к событию. Зачем Володину вечный Путин
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Лицом к событию. Зачем Володину вечный Путин

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"Нам всем необходимо сделать все, чтобы Путин оставался нашим президентом как можно дольше", - заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. А куда уже больше-то?Зачем Володину вечный Путин? Обсуждают политики Дмитрий Цибирев (Саратов) и Игорь Драндин (Москва), а также, социолог Дмитрий Орешкин.

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