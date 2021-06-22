В Москве задержали участницу Pussy Riot Марию Алёхину и главу столичного отделения незарегистрированной партии "Другая Россия Э.В. Лимонова" Ольгу Шалину, сообщает "Медиазона". Их доставили в отдел полиции по району Кунцево. Что собираются вменять задержанным - пока не ясно.

Ранее во вторник полицейские задержали ещё двоих участников Pussy Riot - Александра Софеева и Анну Кузьминых, а также московского муниципального депутата Люсю Штейн. Последнюю обвинили в неповиновении сотрудникам полиции, при этом суд над депутатом состоится уже сегодня.

На Софеева составили протокол об употреблении алкоголя в запрещённых местах. Что вменяют Кузьминых - пока не сообщается.

Накануне суд в Москве арестовал ещё одну участницу группы Pussy Riot Веронику Никульшину на 15 суток по статье о неповиновении законным требованиям полиции. Протокол на Никульшину был составлен из-за отказа активистки поехать в ОВД для дачи объяснений. Полицейские, согласно рапорту, собирались узнать, собиралась ли она срывать мероприятия Евро-2020 в Санкт-Петербурге.

Никульшина была среди участников Pussy Riot, которые в 2018 году в рамках акции против политических репрессий в России выбежали на поле во время финального матча чемпионата мира по футболу. Тогда она вместе с Петром Верзиловым, Ольгой Пахтусовой и Ольгой Курачевой была арестованы на 15 суток и оштрафована.