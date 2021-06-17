Участница Pussy Riot Ника Никульшина арестована на 15 суток

Районный суд в Москве арестовал участницу группы Pussy Riot Нику Никульшину на 15 суток по статье о неповиновении законным требованиям полиции. Об этом она сообщила "Медиазоне".

Протокол был составлен из-за отказа художницы поехать в отделение полиции для дачи объяснений. Полицейские, согласно рапорту, собирались узнать, собиралась ли она срывать мероприятия Евро-2020 в Санкт-Петербурге.

Никульшина была среди участников Pussy Riot, которые в 2018 году в рамках акции против политических преследований в России выбежали на поле во время финального матча чемпионата мира по футболу. Тогда она, вместе с Петром Верзиловым, Ольгой Пахтусовой и Ольгой Курачевой были арестовали на 15 суток и оштрафованы.