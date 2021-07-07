Лицом к событию. Президент поехал

Есть ли у Кремля в время эпидемии новая региональная политика? Обсуждаем с профессором кафедры экономической и социальной географии географического факультета МГУ Натальей Зубаревич и экономистом, ведущим аналитиком Независимого топливного союза Григорием Баженовым. Ведет передачу Михаил Соколов. Видео и текст https://www.svoboda.org/a/31344841.html